Francesco Manetti ha vinto il palio del Balestro del Girifalco numero 132, portando in Cittannova la vittoria. Manetti ha dichiarato di dedicare la vittoria a suo figlio, Dante, nato da appena una settimana. È la quarta vittoria consecutiva per lui in questa competizione. La gara si è svolta senza incidenti, attirando numerosi spettatori lungo il percorso.

Francesco Manetti fa poker e porta in Cittannova il palio del Balestro numero 132 e c’è una dolce dedica per questa vittoria: "Sì – ha detto emozionato –, la dedico a mio figlio Dante nato appena una settimana fa". Una vittoria, la numero quattro insieme ad un Torneo nazionale vinto a Lucca, che mette Manetti – dipendente di una azienda metalmeccanica – fra i più completi e preparati tiratori scelti di questa fase storica del Balestro e, nel caso riuscisse nell’impresa di portare a casa anche il prossimo drappellone, si aggiudicherebbe il prezioso Collare messo in palio dall’Avis e istituito proprio per chi vince tre volte consecutive la gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Balestro del Girifalco numero 132. Manetti, vittoria e felicità doppia: "La dedico a mio figlio appena nato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Emozioni al Balestro del Girifalco. Manetti il più preciso di tutti. Il drappellone va a Cittanuova

Balestro del Girifalco, ci siamo. Ecco i nomi dei tiratoriDomani si terrà la 132ª edizione del Balestro del Girifalco, evento tradizionale dedicato al tiro con la balestra.

Temi più discussi: Balestro del Girifalco, ci siamo. Ecco i nomi dei tiratori; Balestro del Girifalco: presentato il palio che sarà assegnato al terziere vincitore; Balestro del Girifalco: tradizione e storia protagoniste a Massa Marittima. Il programma; Il Balestro del Girifalco numero 132. Manetti, vittoria e felicità doppia: La dedico a mio figlio appena nato.

Balestro del Girifalco: presentato il palio che sarà assegnato al terziere vincitore - Il Giunco x.com

Torna il Balestro del Girifalco: tradizione, storia e identità nel cuore di Massa MarittimaDomenica 24 maggio, ore 17.30, piazza Garibaldi. Info biglietti tribuna: ufficio turistico 0566 906554. Si comincia venerdì 22 maggio con la presentazione dei palii del Balestruzzo e la sera gara di t ... maremmanews.it

Nuovo appuntamento con il Balestro del Girifalco: sarà dedicato agli 800 anni dalla morte di San FrancescoIl Balestro del Girifalco di maggio 2026 a Massa Marittima, in provicnai di Grosseto, sarà dedicato a San Francesco ... grossetonotizie.com