Durante una giornata calda, si è svolta la gara al Balestro del Girifalco. Francesco Manetti, proveniente da Cittanuova, ha vinto per il secondo anno consecutivo. Dopo la vittoria dello scorso agosto, ha ottenuto il miglior punteggio, avvicinandosi di più al centro con le sue frecce. Il drappellone, dipinto dal senese Tommaso Andreaini, è stato assegnato a Cittanuova.

In una giornata molto calda Francesco Manetti, di Cittanuova, fa il bis e dopo la vittoria dello scorso agosto mette la sua freccia più vicina al centro di tutte le altre e porta a casa il drappellone dipinto dal senese Tommaso Andreaini. Dietro di lui un altro biancorosso, Tommaso Pesci, e sul gradino più basso del podio il borghigiano Alessio Masserizzi. Un pomeriggio, quello di ieri, che ha saputo rievocare le sensazioni di tempi andati durante il quale tanti turisti hanno voluto vivere le emozioni di una gara spettacolare che vive, gran parte del suo scorrere, con i giochi spettacolari del Gruppo sbandieratori. Ospite d’onore il prefetto Paola Berardino, che si è goduta lo spettacolo stando seduta in mezzo alla sindaca di Bernalda, Francesca Matarazzo, e alla sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emozioni al Balestro del Girifalco. Manetti il più preciso di tutti. Il drappellone va a Cittanuova

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