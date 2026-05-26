Il 56% degli studenti usa l’IA per correggere gli esercizi il 47% chiede idee per testi argomentativi e i docenti sono diventati più sospettosi Tutti i dati

Il 56% degli studenti utilizza l’intelligenza artificiale per correggere gli esercizi, mentre il 47% chiede suggerimenti per scrivere testi argomentativi. I docenti sono diventati più diffidenti e prestano maggiore attenzione ai compiti svolti con strumenti digitali. Nel dibattito scolastico sull’uso dell’IA, si parla spesso di copiature, con temi e verifiche realizzati tramite chatbot e software di generazione automatica.

Nel dibattito sull’intelligenza artificiale a scuola, il tema dominante resta spesso quello della copiatura: temi scritti dai chatbot, verifiche svolte con ChatGPT, compiti prodotti automaticamente. Ma i dati raccolti nelle scuole italiane raccontano un quadro più articolato. L’indagine, condotta su oltre 3.500 docenti e quasi 300 studenti in 274 scuole italiane, mostra come gli strumenti di intelligenza artificiale siano ormai parte della quotidianità scolastica: l’83% degli studenti dichiara di utilizzarli almeno una volta alla settimana. Tra i diversi utilizzi segnalati dagli studenti, il più diffuso riguarda il controllo della correttezza delle risposte. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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