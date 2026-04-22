Calano le competenze degli studenti punteggi più bassi nell’80% dei testi TOLC per l’accesso all’Università I dati
I risultati dei test di ingresso all’università mostrano un calo delle competenze tra gli studenti, con punteggi più bassi riscontrati nell’80% dei testi TOLC. Le statistiche indicano un peggioramento generale delle performance, evidenziando una diminuzione nella preparazione degli studenti rispetto agli anni precedenti. Dati ufficiali confermano questa tendenza, senza specificare cause o interpretazioni.
I dati sui test di ingresso all’università segnalano un peggioramento diffuso della preparazione degli studenti. Il quadro emerge dal report 2025 del CISIA (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso), che analizza i risultati dei TOLC (i test utilizzati da decine di atenei italiani per valutare le competenze iniziali e orientare le immatricolazioni). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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