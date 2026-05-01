Negli ultimi anni, gli animali domestici come cani, gatti e furetti sono diventati parte integrante delle famiglie e dei viaggi. Per garantire maggiori controlli, l’Unione Europea ha introdotto norme più stringenti per il trasporto degli animali, riducendo le possibilità di soluzioni improvvisate. Fino a poco tempo fa, molti proprietari di animali affidavano i propri animali a conoscenti o pensioni durante le ferie, senza regole precise.

F ino a qualche anno fa, quando si organizzavano le vacanze, per chi aveva un animale in casa era consuetudine lasciarlo a un parente, a un vicino o affidarsi a una pensione. Oggi, per sempre più persone, quella pratica non esiste più. Cani, gatti e perfino furetti, infatti, sono entrati in maniera talmente forte nella sfera affettiva familiare, da ritenere impensabile il viaggiare senza di loro. Ed è proprio dentro questo scenario che si inseriscono le nuove regole europee sui viaggi con animali da compagnia. Ita, primo volo con due cani in cabina senza trasportino X Leggi anche › Quando un cane è famiglia: arriva il Bonus animali per le spese veterinarie Viaggiare con gli animali: più controlli, meno ambiguità.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cani, gatti, furetti sono diventati compagni di viaggio a tutti gli effetti e per questo l’Europa introduce controlli più rigorosi e meno spazio per l’improvvisazione

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