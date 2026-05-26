Il 4 luglio è iniziata la preparazione delle pratiche da parte di D. Brunori, in vista della nuova stagione di Serie D. Con la fine dei principali campionati e le decisioni sui risultati appena conclusi, si stanno definendo le squadre e le squadre partecipanti per il campionato 2026-2027. La mappa della competizione si sta progressivamente delineando, indicando le squadre che prenderanno parte alla prossima stagione.

Con la conclusione dei principali campionati e dei verdetti della stagione appena trascorsa, inizia a delinearsi in modo quasi definitivo la mappa geografica del prossimo campionato di Serie D 2026-2027. Queste le squadre toscane: Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Lucchese, Pistoiese, Pontedera, Prato, Rondinella Marzocco, San Donato, Scandicci, Seravezza Pozzi, Siena, Tau, Terranuova Traiana. Ora bisognerà vedere se tutte rimarranno nello stesso girone oppure se saranno divise come è accaduto lo scorso anno con la Pistoiese nel girone diverso dal Prato. Le probabili avversarie della Lucchese potrebbero essere le umbre Angelana, Foligno, Orvietana (Ternana), Trestina, oppure le liguri Cairese, Celle Varazze, Imperia, Ligorna, Millesimo, Sanremese, Sestri Levante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 4 luglio l’iscrizione in D. Brunori prepara le carte

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