L’evento Uno Maggio Taranto Libero e Pensante si terrà quest’anno per la tredicesima volta, con un programma ricco di musica dal vivo. Sul palco si esibiranno band come i Subsonica e Brunori Sas, mentre tra le voci della società civile ci sarà anche Francesca Albanese. Sono state comunicate tutte le informazioni riguardanti le modalità di partecipazione e il programma completo dell’evento.

Svelato il cast dell’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, giunto alla 13esima edizione. Il concerto evento che si terrà al Parco Massimo Battista (Parco Archeologico delle Mura Greche) unirà musica, impegno civile e partecipazione attiva sui temi del lavoro, della salute e dei diritti, con la direzione artistica di Antonio Diodato, Roy Paci, la giornalista Valentina Petrini e Michele Riondino. Alla conduzione, come ormai da tradizione, Andrea Rivera, che ha contribuito dall’inizio con la sua inconfondibile nota satirica; Martina Martorano, anche lei attiva per la causa da molte edizioni, conduttrice di SAFARI su Rai Radio2 e consulente...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uno Maggio Taranto Libero e Pensante: sul palco Subsonica e Brunori Sas. Tra le voci della società civile c’è Francesca Albanese. Tutte le informazioni sull’evento

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