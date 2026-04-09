benevento consegnate le pergamene di iscrizione unci

Nella Sala del Consiglio Provinciale di Benevento sono state consegnate le pergamene di iscrizione all’Unci, l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, ai nuovi soci. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’associazione e dei partecipanti, che hanno ricevuto ufficialmente i riconoscimenti. La cerimonia si è svolta in un clima di formalità e rispetto delle procedure previste per l’iscrizione all’organizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella Sala del Consiglio Provinciale di Benevento sono state consegnate le pergamene di iscrizione all’Unci (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) ai nuovi soci. Nel corso dell’appuntamento, alla presenza del presidente della Provincia Nino Lombardi, è stato sottolineato il ruolo dell’associazione, realtà apolitica e apartitica che riunisce cittadini insigniti di onorificenze della Repubblica e degli Ordini Cavallereschi, accomunati dall’impegno a servire la collettività attraverso competenze, esempio e senso di responsabilità civile. Tra gli obiettivi dell’Unci, la promozione dei valori morali e civili – dall’onore al rispetto delle istituzioni – e il sostegno alla solidarietà sociale, attraverso attività culturali e di volontariato, con particolare attenzione alle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Unione Nazionale Cavalieri d’Italia: a Benevento consegnate le pergamene ai nuovi sociSi è svolta nella Sala del Consiglio Provinciale di Benevento la cerimonia di consegna delle pergamene di iscrizione all’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia (Unci) ai nuovi soci. All’appuntamento ha p ... ntr24.tv

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