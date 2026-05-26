Il 2 Giugno nuova giornata dei castelli palazzi e borghi medievali
Il 2 giugno 2026 sarà aperto al pubblico un numero ancora da definire di castelli, palazzi e borghi medievali nella Media Pianura Lombarda. Le strutture saranno visitabili gratuitamente o a ingresso ridotto, secondo le modalità stabilite dagli organizzatori. L’evento si svolgerà durante tutta la giornata, coinvolgendo diverse località della regione e offrendo visite guidate e attività per i visitatori.
L’iniziativa si propone come un’occasione per un viaggio unico tra storia, leggende e tradizioni. Non perdere l’opportunità di scoprire alcune delle più suggestive dimore storiche della Media Pianura Lombarda Martedì 2 Giugno 2026 si terrà un nuovo appuntamento con le giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali della Media Pianura Lombarda. L’iniziativa si propone come un’occasione per un viaggio unico tra storia, leggende e tradizioni. Non perdere l’opportunità di scoprire alcune delle più suggestive dimore storiche della Media Pianura Lombarda. Per consultare le località protagoniste di questa giornata clicca qui. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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