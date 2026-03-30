Castelli palazzi e borghi medievali a porte aperte a Pasquetta

Lunedì 6 aprile, in occasione di Pasquetta, numerosi castelli, palazzi e borghi medievali della zona della media pianura lombarda saranno aperti al pubblico. L'iniziativa è promossa dall'associazione Pianura da scoprire e prevede aperture straordinarie di diverse strutture storiche, offrendo l’opportunità di visitare edifici di epoca medievale e di esplorare il patrimonio architettonico della regione.

In occasione della festività di Pasquetta, lunedì 6 aprile, tornano le aperture straordinarie del circuito dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda proposti dall'associazione Pianura da scoprire. Complice la stagione primaverile, sono numerose le attività proposte nelle 23 località coinvolte: dalla fioritura dei tulipani ai mercatini d’antiquariato, dagli stand di prodotti tipici fino a un suggestivo "aperitivo nella storia" in navigazione lungo l'Adda. L'iniziativa consente ai visitatori di scegliere liberamente quali castelli, borghi, palazzi o conventi medievali visitare, costruendo il proprio itinerario in autonomia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Castelli, palazzi e borghi medievali (a porte aperte) a Pasquetta Articoli correlati Leggi anche: Gita fuori porta nei castelli, nei palazzi e nei borghi medievali (a porte aperte) Una selezione di notizie su Castelli palazzi e borghi medievali a... Temi più discussi: A Pasquetta giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali; Convento dei Neveri da scoprire; Castelli Aperti nel Friuli-Venezia Giulia, torna il 28 e 29 marzo il viaggio incantato tra le dimore storiche; Visita all'ex Convento dei Neveri - Lombardia Segreta - eventi. Castelli, palazzi e borghi medievali (a porte aperte) a PasquettaIn occasione della festività di Pasquetta, lunedì 6 aprile, tornano le aperture straordinarie del circuito dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda proposti dall'associazi ... monzatoday.it Pasquetta tra castelli e borghi: itinerari medievali a due passi da Monza e BrianzaIl circuito dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali coinvolgerà ben 23 località tra manieri, fortificazioni, borghi e molto altro. mbnews.it Laura Castelli - facebook.com facebook