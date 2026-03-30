Durante il lungo weekend di Pasquetta, molte persone si spostano in Lombardia per visitare castelli e borghi medievali. Le proposte includono escursioni verso località note per il loro patrimonio storico e architettonico, offrendo l'opportunità di scoprire angoli suggestivi della regione. Le destinazioni sono state scelte per la loro conformazione e attrattiva, ideali per una gita fuori porta.

Il lungo weekend di Pasquetta è per tradizione l'occasione perfetta per concedersi una piccola gita e godere del meritato relax dopo i rigidi mesi invernali. E quella che propone l'associazione Pianura da scoprire è appunto un'esperienza che unisce il gusto della scoperta al divertimento, in un percorso che mixa escursioni tra castelli e borghi medievali ma anche tra campi di tulipani, mercatini, aperitivi in navigazione e tantissimi altri eventi e iniziative. Ecco di cosa si tratta. In occasione della festività di Pasquetta, lunedì 6 aprile, tornano le aperture straordinarie del circuito dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Pasquetta tra castelli e borghi medievali in Lombardia: le proposte per una gita fuori porta

Articoli correlati

Leggi anche: Gita fuori porta nei castelli, nei palazzi e nei borghi medievali (a porte aperte)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pasquetta tra castelli e borghi...

Temi più discussi: Castelli Aperti a Pasqua e Pasquetta in provincia di Torino; Pasqua e Pasquetta 2026 - La Sorpresa è in Castello; 14 / 21 - I Castelli dell'Emilia; A Pasqua e Pasquetta riparte la rassegna Castelli Aperti: le aperture nel novarese.

Pasquetta tra castelli e borghi medievali in Lombardia: le proposte per una gita fuori portaIl lungo weekend di Pasquetta è per tradizione l'occasione perfetta per concedersi una piccola gita e godere del meritato relax dopo i rigidi mesi invernali. E quella che propone l'associazione Pianur ... monzatoday.it

A Pasqua e Pasquetta torna Castelli Aperti. Il Piemonte si racconta tra dimore storiche, arte e paesaggi senza tempoPIEMONTE - Con l’arrivo della primavera e delle festività pasquali, il Piemonte torna a svelare uno dei suoi patrimoni più affascinanti e identitari. radiogold.it

Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta per Pasqua e Pasquetta - facebook.com facebook

Settimana di #Pasqua al via con il maltempo: fino a 100 mm. Come evolverà fino a Pasquetta #Meteo con Lorenzo Pasqualini . x.com