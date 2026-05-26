Durante la puntata di lunedì 25 maggio, una concorrente dalla Liguria ha aperto un pacco con il numero 10, simbolo di un ricordo speciale con sua madre. Accompagnata dal compagno, ha affrontato una partita difficile, tra emozioni intense e scelte importanti. La presenza del pacco numero 10 ha rappresentato un legame affettivo forte, mantenendo vivo il ricordo della madre durante tutta la sfida.

Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 25 maggio ha giocato Chiara dalla Liguria. La concorrente, accompagnata dal compagno Stefano, ha vissuto una partita complicata e molto emozionante, segnata soprattutto dal forte legame con il pacco numero 10, scelto per un motivo personale. Originaria di Genova, lavora nel recupero crediti per una società finanziaria ed è mamma di due bambini, Edoardo e Beatrice. Ad accompagnarla durante il gioco il compagno Stefano, conosciuto tramite un’app di incontri, dettaglio che ha dato il via alle prime battute di Stefano De Martino insieme a Herbert Ballerina: “Anche io e Herbert. Ho letto ‘ballerina’ e ho pensato che fosse il mio campo” ha detto il conduttore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il 10 è il segno che mamma è ancora con me e non lo cambio”: ad “Affari Tuoi” la storia commovente dietro il pacco di Chiara

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