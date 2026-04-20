Simone ad Affari Tuoi cambia pacco sul finale ma il Dottore lo inganna | torna a casa con l'ultima offerta

Durante una puntata di Affari Tuoi, un concorrente proveniente dalla Valle d'Aosta ha deciso di cambiare pacco negli ultimi istanti del gioco. Dopo aver accettato l'ultima proposta del conduttore, ha scoperto di aver rinunciato a un premio più consistente. La decisione finale ha portato il concorrente a tornare a casa con l’ultima offerta presentata, senza ottenere il massimo possibile.

Simone dalla Valle d'Aosta ad Affari Tuoi porta avanti una partita non troppo fortunata. Cambia pacco sul finale e accetta l'ultima offerta del Dottore, ma avrebbe potuto portare a casa molto di più.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Lisa ad Affari Tuoi pesca il Pacco Nero, ma accetta l’offerta e fa bene: avrebbe portato a casa solo 100 euroLisa dal Friuli Venezia Giulia è la protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 18 aprile.

Jonathan ad Affari Tuoi accetta l'offerta del Dottore: aveva 200 mila euro nel paccoJonathan sorride a metà e probabilmente mastica un po' amaro al termine della sua partita ad Affari tuoi.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Martina Miliddi, carriera e amori della ballerina di 'Affari tuoi'; Affari Tuoi, Martina Miliddi e la foto col pancione che ha fatto il giro del web: la confessione sull’annuncio più dolce; Chi è Simone Ruzzo, il futuro marito di Aurora Leone; Simone Salvo: Rischio di perdere una gamba dopo un incidente a Bali. Ma nessuno mi risarcirà.

Hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Simone della Valle D’Aosta sogna i 300mila e…Affari Tuoi hanno vinto stasera? Gioca Simone della Valle D’Aosta Nuova sfida nel preserale di Rai 1, in cui la Valle d’Aosta torna ... televisionando.it

Chi è Simone dalla Valle d'Aosta, concorrente di Affari tuoi del 20 aprileChi è Simone dalla Valle d'Aosta, concorrente di Affari tuoi del 20 aprile? Ecco tutto quello che c'è da sapere. tag24.it

In attesa di vederlo sul palco dell’Ariston, Stefano de Martino ieri sera è stato ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che Fa’. Il conduttore di ‘Affari Tuoi’ si è lasciato andare a racconti ed aneddoti del suo passato senza sottrarsi a nessuna domanda. E a tendergli ‘ facebook

“Farai Affari Tuoi nello studio Rai di #CTCF” “Porta bene” “Porta qua”. @fabfazio @ste_demartino #CTCF x.com