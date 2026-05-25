Affari tuoi Chiara in lacrime | Questo pacco è il segno che mamma è con me De Martino dà dell'ignorante a Herbert

Affari tuoi di stasera, lunedì 25 maggio. Ha giocato Chiara dalla Liguria. La donna in lacrime ha spiegato che non avrebbe mai cambiato il pacco numero 10: "È il numero di mia madre morta sette anni fa. È il segno che lei è con me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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