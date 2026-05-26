Un ex calciatore di 58 anni ha condiviso su Instagram una foto in cui accompagna la figlia al matrimonio. La didascalia ringrazia il padre per il ruolo di genitore. La foto ha suscitato reazioni di affetto tra gli utenti, sottolineando il legame familiare. Nessun dettaglio sul luogo o sui partecipanti è stato reso noto. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti di apprezzamento e sostegno.

Igor Protti torna a commuovere e unire il mondo del calcio. L’ex calciatore, oggi 58enne, ha postato su Instagram una foto mentre accompagna la figlia Noemi all’altare per il matrimonio. Lo “Zar”, vestito blu e camicia bianca, è stretto fra l’amore dei suoi figli: da un lato Nicholas Flavio e dall’altra la mano della futura sposa. “Che il Mondo vi regali un mondo di serenità! Coltivate ogni giorno il vostro Amore!”, ha scritto Protti in un altro post dedicato ai neo-sposi. La foto è diventata immediatamente virale. Da luglio 2025 Igor Protti lotta contro un tumore al colon, che ha poi interessato anche le vertebre dopo un paio di mesi. Una malattia che lo ha segnato nel corso degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Igor Protti accompagna la figlia all’altare, la foto sui social: “Sei stato ancora una volta un grandissimo babbo”

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«Con la forza di un leone», Igor Protti accompagna la figlia all'altare: migliaia di like sui social

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Temi più discussi: Igor Protti accompagna la figlia all’altare, la foto commuove i tifosi: Più forte di tutto; Igor Protti accompagna all'altare la figlia nel giorno del matrimonio: l'amore di padre oltre ogni ostacolo; Igor Protti accompagna la figlia Noemi all’altare e commuove i social; Protti accompagna la figlia Noemi all'altare e commuove i social: La forza di un leone, sei un esempio.

Devastato dalle immagini di Igor Protti che accompagna all'altare la figlia x.com

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