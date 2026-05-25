Un ex calciatore ha partecipato al matrimonio della figlia, nonostante stia combattendo contro un tumore. La foto dell’uomo che accompagna la figlia all’altare è stata condivisa sui social e ha ricevuto migliaia di commenti. La presenza dell’ex calciatore al matrimonio è stata vista come un gesto di vicinanza e determinazione. La cerimonia si è svolta normalmente, con la famiglia e gli amici presenti per celebrare l’evento.

L’ex bomber non ha voluto rinunciare al matrimonio di Noemi: l’immagine condivisa sui social raccoglie migliaia di messaggi e diventa simbolo di forza. C’è una fotografia che nelle ultime ore ha superato il racconto sportivo ed è diventata qualcosa di più. Igor Protti è tornato sui social con uno scatto che ha colpito migliaia di persone: il momento in cui accompagna la figlia Noemi verso l’altare nel giorno del suo matrimonio. Un’immagine semplice ma potente, arrivata mentre l’ex attaccante continua il percorso di cure dopo aver raccontato pubblicamente la sua battaglia contro un tumore al colon. E proprio quella foto è diventata il centro di centinaia di messaggi di affetto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Igor Protti accompagna la figlia all’altare mentre lotta contro il tumore: la foto emoziona il mondo del calcio

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«Con la forza di un leone», Igor Protti accompagna la figlia all'altare: migliaia di like sui social

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