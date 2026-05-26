Ignazio La Russa | Non voglio fare il presidente della Repubblica

Il presidente del Senato ha dichiarato di non voler ricoprire il ruolo di presidente della Repubblica. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento sulla vicenda del rogo di Primavalle, a Roma. Ha affermato chiaramente di non avere intenzione di candidarsi o essere considerato per questa carica. La dichiarazione sembra mettere fine alle speculazioni su una possibile sua candidatura al Quirinale.

Parole nette che sembrano allontanare una volta per tutte i sospetti su una tentazione quirinalizia. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine di un convegno in via della Scrofa sul rogo di Primavalle, ribadisce che non ha alcuna intenzione di diventare il prossimo Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Today.it

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LA RUSSA: CONOSCO MELONI. LEI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VI DICO CHE...

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