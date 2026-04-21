La Russa | Il 25 aprile? Rifarei omaggio a partigiani e caduti della Repubblica di Salò

Il 25 aprile si avvicina e, quest'anno, una figura politica ha dichiarato che rifarebbe omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò. La giornata ricorda la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista avvenuta nel 1945, evento che ha segnato la fine del regime e della guerra nel paese. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di attenzione pubblica verso le celebrazioni di questa ricorrenza.

Si avvicina la commemorazione del 25 aprile, quando l’Italia venne liberata dall’occupazione nazifascista nel 1945 segnando la vittoria della Resistenza. E il presidente del Senato,Ignazio La Russa, all’inaugurazione del Salone del Mobile a Milano, ricorda di quando, da ministro della Difesa sotto l’ultimo governo Berlusconi, omaggiò i caduti dellaRepubblica Sociale Italiana al Campo Xe i partigiani sepolti al cimitero del capoluogo lombardo. “Nessuno mi obbligava,– specifica la seconda carica dello Stato –ma andavo a rendere omaggio al monumento che c’è al cimitero di Milano ai partigiani e portavo una corona, poi andavo al Campo 10 dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale italiana“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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La Russa: Il 25 Aprile rifarei omaggio a partigiani e caduti di Repubblica di Salò

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Da una parte i partigiani, dall’altra i caduti della Repubblica di Salò. Sullo stesso piano. Ecco il 25 aprile di Ignazio La Russa: “Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c’è al cimitero di Milano facebook

La Russa: "Il 25 aprile rifarei l'omaggio a partigiani e caduti della Repubblica di Salò". Il presidente del Senato: "E' un momento di pacificazione". #ANSA x.com