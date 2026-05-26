Ignazio La Russa | Io Presidente della Repubblica? Non succederà e non voglio che succeda

Ignazio La Russa ha dichiarato di non voler diventare Presidente della Repubblica, aggiungendo che non ci sarà alcun tentativo in tal senso. Ha affermato che le critiche nei suoi confronti sono motivate dalla paura che desideri ricoprire quella carica. La Russa ha sottolineato che non ha intenzioni di candidarsi o di ambire a quella posizione istituzionale.

«C’è un altro motivo per cui ce l’hanno con me, sono matti, perché temono disperatamente che ci sia in me il desiderio di fare il presidente della Repubblica. Tranquilli, non lo voglio fare e non lo potrei fare mai, non succederà perché non può succedere e non voglio che succeda ». Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando a un convegno sul rogo di Primavalle. «Cosa rimane del racconto degli anni ’70? La barbarie dell’assassinio dei fratelli Mattei – ha aggiunto La Russa – rimangono prove inconfutabili dell’odio e resta la necessità di una pacificazione, di chinare rispettosamente la testa verso tutti coloro che in quegli anni, di qualunque parte politica fossero, hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Open.online

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