Non ci sono segnali che Ignazio La Russa, presidente del Senato, intenda chiedere scusa per le sue dichiarazioni su Salò. Le sue parole sono state oggetto di attenzione dopo le affermazioni fatte pubblicamente, senza alcun passo indietro o scuse ufficiali. La questione ha suscitato discussioni tra le opposizioni e tra i commentatori, ma finora non ci sono stati segnali di un cambiamento di posizione da parte dell’interessato.

Speriamo che il signor Ignazio La Russa, nonché presidente del Senato, uomo di punta dell’ex Movimento Sociale Italiano, grande estimatore di Giorgio Almirante, nostalgico del Duce di cui tiene in casa il busto, fondatore assieme a Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, chieda di nuovo scusa per le infelici dichiarazioni rilasciate martedì alla stampa a proposito della Repubblica di Salò e dei repubblichini, che sarebbero da onorare alla stregua dei partigiani in nome di una presunta pacificazione. Le dichiarazioni per le quali Ignazio La Russa chiese scusa qualche tempo fa riguardavano l’eccidio nazista delle Fosse Ardeatine e l’azione partigiana di via Rasella.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non c’è speranza che Ignazio La Russa chieda scusa per le sue frasi su Salò

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