Benedetta Pilato rompe il silenzio | Tanto odio nei miei confronti io penso quello che voglio io

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Benedetta Pilato, nuotatrice italiana, ha partecipato come testimonial a un evento sulla donazione del sangue al Circolo Canottieri Aniene a Roma, invece di essere a Montecarlo per una tappa del circuito Mare Nostrum. In un’intervista, Pilato ha affermato di ricevere molto odio e di pensare liberamente. La nuotatrice aveva annunciato la sua presenza a Montecarlo, ma si è presentata nella capitale italiana per sostenere la causa della donazione.

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Doveva essere a Montecarlo per una nuova tappa del circuito Mare Nostrum, invece Benedetta Pilato è riapparsa a Roma, al Circolo Canottieri Aniene, in veste di testimonial per la donazione del sangue. Un ritorno pubblico inatteso, soprattutto perché arriva pochi giorni dopo il silenzio scelto agli Assoluti di Riccione, dove la tarantina aveva evitato i microfoni, ricordando il pass conquistato nei 50 rana per gli Europei estivi. Nella capitale, però, la nuotatrice azzurra è tornata a parlare, affrontando temi diversi: dal futuro olimpico alle polemiche degli ultimi mesi, passando per il caso del furto avvenuto all’aeroporto di Singapore insieme a Chiara Tarantino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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