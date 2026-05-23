Benedetta Pilato rompe il silenzio | Tanto odio nei miei confronti io penso quello che voglio io

Notizia in breve

Benedetta Pilato, nuotatrice italiana, ha partecipato come testimonial a un evento sulla donazione del sangue al Circolo Canottieri Aniene a Roma, invece di essere a Montecarlo per una tappa del circuito Mare Nostrum. In un’intervista, Pilato ha affermato di ricevere molto odio e di pensare liberamente. La nuotatrice aveva annunciato la sua presenza a Montecarlo, ma si è presentata nella capitale italiana per sostenere la causa della donazione.