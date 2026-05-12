Accordo tra Sergio Ramos e gli azionisti per l’acquisto del Siviglia

È stato raggiunto un accordo tra il calciatore e gli azionisti di una squadra spagnola per l'acquisto del club. La trattativa si è conclusa con successo e l'intesa è stata confermata nelle ultime ore. La firma del contratto è prevista nei prossimi giorni, mentre i dettagli finanziari non sono stati resi pubblici. Questa operazione riguarda un club della Liga e rappresenta un passo importante per il futuro della società.

2026-05-12 12:53:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: fumo bianco. In assenza di documentazione e certificarlo presso il notaio esiste già un principio dell’accordo per il vendita del Siviglia dopo l’incontro di appena due ore che hanno tenuto questa mattina in un hotel nella capitale di Siviglia Sergio Ramos accanto a Martín Ink, CEO di Five Eleven Capital e il I principali azionisti del Siviglia. Ieri si è tornati in pista dopo una giornata maratona in cui i protagonisti di questo processo hanno negoziato i dettagli per nove ore. Sergio, insieme al fratello René, abbandonati sorridendo all’hotel e con il pollice in alto senza rilasciare dichiarazioni ai media presenti alla porta.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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GRANDES NOTICIAS tras la REUNIÓN de SERGIO RAMOS con los ACCIONISTAS para la COMPRA del SEVILLA FC

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