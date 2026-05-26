ieo primo intervento al mondo su raro tumore delle vie aeree

Notizia in breve

A Milano, è stato eseguito il primo intervento al mondo su un raro tumore delle vie aeree sinistre. L’operazione, durata sei ore, è stata condotta su un uomo di 40 anni. Dopo l’intervento, il paziente è stato dimesso e ha ripreso la vita normale. La procedura ha coinvolto tecniche chirurgiche innovative per rimuovere il carcinoma. Nessun dettaglio su complicazioni o successivi trattamenti è stato reso noto.