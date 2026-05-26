Ieo primo intervento al mondo su raro tumore delle vie aeree
A Milano, è stato eseguito il primo intervento al mondo su un raro tumore delle vie aeree sinistre. L’operazione, durata sei ore, è stata condotta su un uomo di 40 anni. Dopo l’intervento, il paziente è stato dimesso e ha ripreso la vita normale. La procedura ha coinvolto tecniche chirurgiche innovative per rimuovere il carcinoma. Nessun dettaglio su complicazioni o successivi trattamenti è stato reso noto.
Intervento innovativo eseguito a Milano su un raro carcinoma delle vie aeree sinistre: il paziente, un uomo di 40 anni, è tornato alla vita quotidiana dopo sei ore di chirurgia altamente complessa.. Un’équipe multidisciplinare dell’Istituto Europeo di Oncologia, guidata da Lorenzo Spaggiari, ha eseguito con successo un intervento chirurgico considerato il primo al mondo per la rimozione di un avanzato carcinoma adenoidocistico delle vie aeree del lato sinistro. Il paziente, un uomo di 40 anni, era affetto da una forma particolarmente rara del tumore, che normalmente colpisce soprattutto il lato destro dell’apparato respiratorio. In questo caso, invece, la localizzazione sul lato sinistro e l’estensione della malattia hanno reso l’intervento eccezionalmente complesso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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