Intervento straordinario | salvata Jasmine neonata di 40 giorni con un raro tumore al fegato

A Bergamo, una neonata di 40 giorni, di nome Jasmine, è stata sottoposta a un intervento straordinario per un raro tumore al fegato. La piccola, che non pesava ancora 5 chili, ha avuto una febbre improvvisa, un sintomo comune nei primi mesi di vita, che ha portato i medici a intervenire d’urgenza. L’intervento ha permesso di salvare la vita della neonata.

Bergamo. Una febbre improvvisa, un sintomo comune nei primi mesi di vita. È iniziato così il percorso clinico di Jasmine (nome di fantasia), una neonata di appena 40 giorni, che non arrivava ancora ai 5 chilogrammi di peso. Quello che sembrava un episodio banale ha però rivelato qualcosa di molto più complesso: gli accertamenti hanno evidenziato una voluminosa massa epatica che occupava il lato sinistro del fegato, un quadro eccezionale sia per l’età della piccola paziente sia per le dimensioni della lesione. Nonostante numerosi esami diagnostici, non è stato possibile stabilire con certezza la natura della massa prima dell’intervento. Dopo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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