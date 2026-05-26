Ida Di Filippo punta Domenica In | Erede di Mara Venier? Chissà Poi le rare parole sul futuro marito
Classe 1982, originaria di Siano (Salerno), nota al grande pubblico per essere uno dei volti più amati del programma Casa a prima vista. In un'intervista rilasciata a Leggo, Ida Di Filippo si è raccontata tra pubblico e privato. Il matrimonio con PietroIl volto tv - ora in onda su Real Time con. 🔗 Leggi su Today.it
Ida di Filippo | Lincredulità totale
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