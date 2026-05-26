Ida Di Filippo punta Domenica In | Erede di Mara Venier? Chissà Poi le rare parole sul futuro marito

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Classe 1982, originaria di Siano (Salerno), nota al grande pubblico per essere uno dei volti più amati del programma Casa a prima vista. In un'intervista rilasciata a Leggo, Ida Di Filippo si è raccontata tra pubblico e privato. Il matrimonio con PietroIl volto tv - ora in onda su Real Time con. 🔗 Leggi su Today.it

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Ida di Filippo | Lincredulità totale

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