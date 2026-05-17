Mara Venier commossa a Domenica In | È una puntata malinconica L' omaggio di Gabbani a Vanoni e le parole di Roberto Vecchioni

Nella puntata di domenica 17 maggio di Domenica In, l’atmosfera si è fatta particolarmente sentita e ricca di emozioni. La conduttrice ha mostrato segni di commozione mentre parlava di alcuni ricordi e momenti significativi, definendo la puntata come malinconica. Durante la trasmissione, sono stati proposti un omaggio musicale a una celebre cantante e alcune parole di un noto cantautore, che hanno contribuito a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente per gli spettatori.

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Quella andata in onda oggi, 17 maggio, è stata una delle puntate più intense ed emozionanti di Domenica In. Tra confessioni intime, ricordi dolorosi e momenti di grande sensibilità, Mara Venier si è ritrovata più volte visibilmente commossa nel corso del pomeriggio di Rai1. La prima ospite a. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Clamoroso Mara Venier lascia domenica IN motivi che vanno al di là del professionale Sullo stesso argomento Domenica In, anticipazioni del 17 maggio: Roberto Vecchioni tra gli ospiti di Mara VenierMara Venier torna con un nuovo appuntamento di Domenica In: ad attendere l’affezionato pubblico di Rai1 una puntata ricca di ospiti e tante sorprese. Domenica In… musica con Roberto Vecchioni, Francesco Gabbani e Rosa ChemicalMara Venier torna oggi, domenica 17 maggio, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda alle 14 su Rai 1, con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed... Mara Venier rompe il silenzio su Domenica In: Non devo dimostrare niente, il programma mi ha tolto tanto. E parla di rinnovareIl format pomeridiano di Rai 1 deve subire un cambiamento radicale, a dirlo è la conduttrice che ne è al timone da 17 anni ... today.it Domenica In, Alberto Matano prende il posto di Mara Venier? La risposta del presentatoreMara Venier lascia ufficialmente Domenica In? Sono anni che la conduttrice si dice pronta ad andare in pensione, per poi ripresentarsi puntualmente su Rai 1. Stavolta si parla della promozione di ... comingsoon.it