Lei con Alberto Matano Coppia top a Domenica In scelta l’erede di Mara Venier

Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sul possibile nuovo volto di Domenica In, uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana. La coppia composta da una conduttrice e Alberto Matano viene indicata come una delle opzioni per prendere il posto di Mara Venier, che ha annunciato il suo addio alla trasmissione. La scelta del nuovo conduttore è ancora in fase di valutazione da parte dei responsabili del programma.

Si intensificano le voci sul futuro di Domenica In, uno dei contenitori più longevi e seguiti della televisione italiana. Nelle ultime ore, a riaccendere il dibattito è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che attraverso la sua newsletter ha fatto il punto su una possibile svolta destinata a cambiare il volto del pomeriggio domenicale di Rai 1. Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta Mara Venier, figura simbolo dello show, che negli ultimi anni ha contribuito in modo decisivo al successo del programma. Secondo quanto riportato, questa potrebbe essere davvero l’ultima stagione per la conduttrice, dopo una lunga serie di annunci di addio poi rientrati.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Domenica In cambia volto: Mara Venier lascia, spunta la coppia Matano-DeloguDopo anni da protagonista assoluta, Mara Venier avrebbe deciso di non tornare alla guida di Domenica In a partire da settembre. Domenica In, addio a Mara Venier: Matano promosso, spunta Delogu e il retroscena su FialdiniMara Venier lascia davvero Domenica In? Stavolta sì Per anni è stato il grande bluff della tv italiana: “lascio, ma resto”. #AlbertoMatano e #AndreaDelogu verso la conduzione di #DomenicaIn Secondo un’indiscrezione di #GabrieleParpiglia sarebbero Alberto Matano e Andrea Delogu i prescelti per la conduzione della prossima edizione di Domenica In. Ecco quanto riporta il - facebook.com facebook