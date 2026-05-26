Ida Cuffaro proclamata subito sindaco | lo zio Silvio le consegna la fascia
Ida Cuffaro è stata proclamata sindaco di Raffadali. La cerimonia si è svolta questa mattina presso il municipio, con lo zio e sindaco uscente che le ha consegnato simbolicamente la fascia tricolore. La proclamazione si è svolta davanti a sostenitori e familiari.
Ida Cuffaro è ufficialmente sindaco di Raffadali. Questa mattina al Comune la proclamazione, con lo zio Silvio Cuffaro - sindaco uscente - che le ha consegnato simbolicamente la fascia tricolore davanti a sostenitori e familiari.Elezioni 2026: tutte le preferenze dei candidati al Consiglio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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