Ida Cuffaro candidata a sindaca di Raffadali | Unstoppable c’è tutto il cuore

Ida Cuffaro, candidata alla carica di sindaca di Raffadali, è membro della Democrazia cristiana. È sposata e madre di due figli, con una laurea in Giurisprudenza. Attualmente lavora come assistente presso il Centro per l’impiego e ha una lunga esperienza di interesse per la politica, iniziata durante la giovane età.

Laureata in Giurisprudenza, madre di due figli e assistente al Centro per l’impiego, rappresenta la nuova generazione di una delle famiglie più note della scena politica e amministrativa regionale Ida Cuffaro, della Democrazia cristiana, candidata a sindaca di Raffadali. Sposata e madre di due figli, laureata in Giurisprudenza, assistente al Centro per l’impiego, appassionata di politica sin da piccola. Figlia di Giuseppe e nipote dell’attuale sindaco Silvio Cuffaro e dell’ex presidente della Regione Totò Cuffaro, Ida rappresenta la nuova generazione di una delle famiglie più note della scena politica e amministrativa locale e regionale. La candidatura è stata resa nota con una storia pubblicata sui social. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Ida Cuffaro candidata a sindaca di Raffadali: "Unstoppable, c’è tutto il cuore" Articoli correlati Leggi anche: Scuole aperte nonostante il ciclone Harry, polemica a Raffadali ma Cuffaro difende la scelta Profili falsi di Totò Cuffaro sui social, l’appello della nipote Ida: “Aiutatemi a segnalarli”La donna denuncia la presenza di account creati a nome dello zio attualmente ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta su appalti e sanità Negli...