Milan-terremoto | Allegri Furlani Tare e Moncada cacciati Clamoroso | Cardinale punta su Ibrahimovic

Dopo la sconfitta contro il Cagliari a San Siro, che ha eliminato il Milan dalla Champions League, sono stati sollevati dall’incarico allenatore e dirigenti chiave. Allegri, Furlani, Tare e Moncada sono stati esonerati. Contestualmente, il presidente ha indicato come possibile nuovo elemento di spicco Ibrahimovic. La società ha comunicato la decisione attraverso canali ufficiali, senza ulteriori dettagli su eventuali nomi sostitutivi.

Dopo il rovinoso fallimento, dopo il disastro di domenica sera con la sconfitta a San Siro contro il Cagliari che è costata la Champions League, al Milan è ufficialmente terremoto. Atteso, inevitabile. Ma ora confermato da Gerry Cardinale: l'ora delle decisioni è già arrivata. Il numero uno di RedBird, rimasto a Milano nelle ore successive alla debacle rossonera, ha scelto la linea durissima e ha innescato l'immediata rivoluzione interna. Una scossa senza precedenti per il club, maturata già nelle ore immediatamente successive alla partita persa contro i sardi, quando era apparso evidente come molte posizioni ai vertici societari e tecnici fossero ormai compromesse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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