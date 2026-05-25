magnifica humanitas presentata in vaticanotra i relatori card parolin e il cofondatore di anthropic

In Vaticano è stata presentata una nuova enciclica, con relatori tra cui il Cardinale Segretario di Stato e il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. Tra i partecipanti anche Christopher Olah, cofondatore di una delle principali aziende di intelligenza artificiale. La discussione si è concentrata sull’impatto dell’IA e sulle implicazioni etiche. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata oltre alla presentazione.

Tra i relatori che stamani hanno presentato l’enciclica il Cardinale Segretario di Stato Parolin, il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, Cardinale Fernández e Christopher Olah, cofondatore di “Anthropic”, una delle tre grandi aziende di intelligenza artificiale. Ecco alcuni passaggi centrali dei loro interventi. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Magnifica Humanitas presentata in Vaticano.Tra i relatori Card Parolin e il cofondatore di Anthropic

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