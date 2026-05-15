IA e dignità umana | il Vaticano prepara l’enciclica Magnifica

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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? Domande chiave Come cambierà il lavoro con l'avvento dell'IA agentica?. Chi risponderà legalmente delle decisioni prese autonomamente dalle macchine?. Perché il Vaticano ha scelto di collaborare con Cyber Eagle?. Cosa rischia l'uomo se l'automazione avviene senza il suo consenso?.? In Breve Parallelo storico con la Rerum Novarum pubblicata il 15 maggio 1891.. Collaborazione strategica con Cyber Eagle avviata nel mese di giugno.. Carlo Tortora Brayda guida lo sviluppo di difese digitali avanzate.. Preoccupazione per l'IA agentica capace di decisioni autonome senza consenso.. Il Vaticano prepara il rilascio dell’enciclica Magnifica per affrontare l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società, puntando a ricollegare l’etica cristiana alla gestione delle nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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