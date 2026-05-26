IA e lavoro | il Campus di Cesena presenta il futuro della formazione

Il 29 maggio 2026, dalle 14 alle 17, il Campus di Cesena terrà un evento pubblico intitolato “La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale: formazione, competenze e opportunità”. L’appuntamento si svolgerà nell’aula magna Carmen Tura in via dell’Università 50. L’iniziativa sarà dedicata alle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro e alla formazione necessaria per affrontare queste trasformazioni.

Il Campus di Cesena ospiterà il prossimo 29 maggio 2026, dalle ore 14 alle 17, l’evento pubblico intitolato La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale: formazione, competenze e opportunità presso l’aula magna Carmen Tura in via dell’Università 50. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza con ingresso, mira a esplorare come l’intelligenza artificiale stia trasformando radicalmente il mercato del lavoro e le capacità d’azione quotidiane attraverso una discontinuità tra conoscenza specialistica e nuove abilità pratiche. L’appuntamento inizierà con i saluti istituzionali previsti per le ore 14, che vedranno la partecipazione del sindaco di Cesena Enzo Lattuca e del presidente del Campus Mirko Viroli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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