A Cesena, il settore delle cure agli anziani affronta una crescente mancanza di operatori, con numeri che evidenziano una diminuzione delle risorse umane dedicate a queste attività. Nel frattempo, si discute di come l’intelligenza artificiale possa integrarsi nel lavoro di cura, sollevando domande sulla sua capacità di sostituire il contatto diretto con gli anziani. Sono stati raccolti dati locali che mostrano chiaramente questa criticità nel territorio.

? Punti chiave Come potrà l'intelligenza artificiale sostituire il contatto umano con gli anziani?. Quali dati rivelano la reale carenza di operatori nel territorio cesenate?. Chi sono gli esperti che proporranno nuove strategie per il welfare locale?. Come cambierà la gestione quotidiana delle fragilità nelle famiglie della provincia?.? In Breve Convegno giovedì 14 maggio presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena.. Lia Benvenuti e Benedetta Siboni presentano indagine tecnica sulle professioni di cura.. Guido Magrin di TeiaCare analizza l'impatto dell'intelligenza artificiale nell'assistenza.. Tavola rotonda con Isabella Conti, Emanuela Giangrandi, Simona Benedetti e Loretta Vallicelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carenza di operatori e IA: il futuro del lavoro di cura a Cesena

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