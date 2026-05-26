I voli estivi sono salvi nonostante Hormuz | Nessuna carenza di carburante almeno fino all’autunno

I voli estivi sono garantiti nonostante la chiusura dello stretto di Hormuz. Le autorità europee comunicano che non ci sono attualmente carenze di carburante per gli aerei, almeno fino all’autunno. La situazione non ha portato a restrizioni o riduzioni dei voli in programma. Non sono stati segnalati problemi di approvvigionamento o aumenti significativi dei prezzi del carburante per il settore aereo. La gestione delle scorte di carburante sembra aver evitato disagi nel breve termine.

Nonostante lo stretto di Hormuz continui a essere chiuso, l’allarme in Europa per la carenza di carburante per gli aerei estivi sembrerebbe essere rientrato. Nelle scorse settimane, infatti, si è parlato più volte di un’estate a rischio e di centinaia di voli cancellati a causa della mancanza di cherosene. Ora, però, la situazione sembrerebbe essere improvvisamente cambiata. “I nostri fornitori di carburante hanno confermato proprio questa settimana di non prevedere interruzioni nelle forniture fino a metà luglio, e la situazione continua a migliorare” ha dichiarato l’ad di Ryanair, Michael O’Leary. La riduzione di cherosene causata dal blocco in Medio Oriente, infatti, sarebbe stata compensata da un aumento delle importazioni di carburante dall’Africa occidentale, dagli Stati Uniti e dalla Norvegia. 🔗 Leggi su Tpi.it

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