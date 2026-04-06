Carenza di carburante per i voli europei quali sono i rischi? Tutti i possibili scenari

Recentemente, quattro aeroporti italiani hanno avviato razionamenti di carburante destinato ai voli, sollevando preoccupazioni sulla disponibilità di combustibile per il traffico aereo europeo. La riduzione delle scorte si verifica in un momento in cui le compagnie aeree stanno affrontando diverse sfide logistiche e operative. La situazione ha portato a valutare i possibili rischi e scenari legati alla continuità dei voli e alle eventuali ripercussioni sui programmi di viaggio.

I primi razionamenti di carburante in quattro aeroporti italiani hanno sollevato la questione di una crisi dei rifornimenti per il traffico aereo. Prezzi dei voli che schizzano, rotte cancellate, vacanze o viaggi di lavoro a rischio, tutte ipotesi che gli italiani hanno tirato in ballo per cercare di rispondere a una sola domanda: cosa può succedere adesso? Interpellando diversi esperti e funzionari europei, il Corriere ha previsto quattro scenari possibili in ordine di gravità. Intanto una premessa: la situazione attuale non giustifica alcun tipo di allarmismo, dato che le riserve sono ancora ampiamente sufficienti a soddisfare la richiesta delle compagnie aeree, al massimo possono verificarsi delle sporadiche riduzioni di disponibilità in alcuni scali o aree, ma niente che non possa essere al momento gestito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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