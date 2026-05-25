Hormuz resta chiuso ma i voli estivi sono salvi Le compagnie aeree | Nessuna carenza di carburante almeno fino all’autunno

Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso a causa dei blocchi navali di Stati Uniti e Iran, ma i voli estivi sono confermati. Le compagnie aeree hanno dichiarato che non ci sono carenze di carburante almeno fino all’autunno. Non ci sono state variazioni nelle forniture di combustibile per gli aerei, nonostante la situazione geopolitica nella zona. La situazione attuale non ha influenzato i piani di viaggio estivi.

Lo Stretto di Hormuz è ancora ostaggio dei blocchi navali di Stati Uniti e Iran. Eppure, l’allarme in Europa a proposito del carburante per aerei sembra essere rientrato. Appena due mesi fa, l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) metteva in guardia dal fatto che la guerra in Medio Oriente potesse creare problemi di approvvigionamento di petrolio per il Vecchio Continente. Un’eventualità che Bruxelles ha preso molto sul serio, preannunciando un piano d’emergenza per evitare di rimanere senza scorte di carburante. Alla fine, lo scenario più temuto non sembra essersi verificato, almeno per ora. «I nostri fornitori di carburante hanno... 🔗 Leggi su Open.online

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