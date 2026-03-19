Cuba arrivati 500mila euro di aiuti umanitari dall’Italia incluse forniture mediche

Giovedì 19 marzo un convoglio umanitario dall’Italia è arrivato all’aeroporto internazionale José Martí dell’Avana. Sono state consegnate circa cinque tonnellate di aiuti, comprese forniture mediche, per un valore totale di 500mila euro, secondo quanto riferito dalla televisione statale cubana. Le forniture sono state destinate agli interventi di assistenza nel paese.

È arrivato giovedì 19 marzo all’ aeroporto internazionale José Martí dell’Avana un convoglio umanitario proveniente dall’ Italia: circa cinque tonnellate di aiuti, tra cui forniture mediche, per un valore totale stimato di 500mila euro, secondo quanto riportato dalla televisione statale cubana. Il convoglio era partito mercoledì da Fiumicino con a bordo anche Mimmo Lucano e Ilaria Salis. Il carico, parte del Convoglio Nuestra América, mobilitazione internazionale progressista nata per venire in soccorso dell’isola, ora in una fase di grave crisi economica ed energetica, è giunto nella notte con il volo NO230 della compagnia Neos nell’ambito del progetto “Let Cuba Breathe”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuba, arrivati 500mila euro di aiuti umanitari dall’Italia, incluse forniture mediche Articoli correlati La Spagna fornirà aiuti umanitari a CubaLa Spagna fornirà aiuti umanitari a Cuba in coordinamento con le Nazioni Unite, lo ha confermato il Ministero degli Esteri di José Manuel Albares... Cuba, l'arrivo a L'Avana degli aiuti umanitari del convoglio europeoOltre cinque tonnellate di aiuti umanitari trasportate dall’european convoy to Cuba sono arrivate all’aeroporto a L’Avana. Aggiornamenti e notizie su Cuba arrivati 500mila euro di aiuti... Discussioni sull' argomento Cuba, convoglio umanitario dall'Italia arriva all'Avana con aiuti europei; Una Flotilla in partenza per Cuba: a bordo ci saranno Mimmo Lucano e Ilaria Salis. Cuba, convoglio umanitario dall'Italia arriva all'Avana con aiuti europeiÈ arrivato all'aeroporto internazionale José Martí dell'Avana un convoglio umanitario proveniente dall'Italia con circa cinque tonnellate di aiuti, tra cui forniture mediche, per un valore stimato di ... ansa.it La Flotilla per Cuba. Parte dall'Italia una spedizione con aiuti umanitari, a bordo Ilaria Salis e Mimmo LucanoEuropean Convoy for Cuba trasporterà cinque tonnellate di medicinali per la popolazione. Il 21 marzo si riunirà a L'Avana con ... huffingtonpost.it Una petroliera russa verso Cuba mentre Washington stringe il blocco x.com Donald Trump non si ferma e mette già nel mirino il prossimo obiettivo: Cuba. L’isola dista meno di 200 chilometri dalle coste americane e sta vivendo un periodo di profonda crisi umanitaria per via di un embargo molto duro. Non è un caso che il Presidente U - facebook.com facebook