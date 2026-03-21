Cuba l' arrivo degli aiuti umanitari dall' Europa e dal Messico

Venerdì a Cuba sono arrivati circa 650 delegati da 33 paesi e 120 organizzazioni, in occasione di una carovana di solidarietà. A bordo di questa, ci sono circa 20 tonnellate di aiuti umanitari provenienti dall’Europa e dal Messico. L’isola sta affrontando una grave crisi energetica, che ha reso necessarie queste operazioni di assistenza.

Circa 650 delegati provenienti da 33 paesi e 120 organizzazioni hanno iniziato ad arrivare a Cuba venerdì nell’ambito di una carovana di solidarietà che trasporta circa 20 tonnellate di aiuti umanitari, mentre l’isola è alle prese con una grave crisi energetica. I membri della “ Our America Convoy to Cuba ” sono arrivati in aereo dall’ Italia, dalla Francia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti e da diversi paesi dell’ America Latina, mentre altri sono attesi sabato via mare su una flottiglia di tre navi provenienti dal Messico. La visita arriva in un momento di crescenti tensioni tra L’Avana e Washington, i cui governi hanno ammesso di aver avviato colloqui dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha imposto un embargo petrolifero. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuba, l'arrivo degli aiuti umanitari dall'Europa e dal Messico Articoli correlati Cuba, l'arrivo a L'Avana degli aiuti umanitari del convoglio europeoOltre cinque tonnellate di aiuti umanitari trasportate dall’european convoy to Cuba sono arrivate all’aeroporto a L’Avana. Cuba, arrivati 500mila euro di aiuti umanitari dall’Italia, incluse forniture medicheÈ arrivato giovedì 19 marzo all’aeroporto internazionale José Martí dell’Avana un convoglio umanitario proveniente dall’Italia: circa cinque... Tutti gli aggiornamenti su Cuba l'arrivo degli aiuti umanitari... Temi più discussi: Cuba, l'arrivo degli aiuti umanitari del convoglio europeo a L'Avana; Il convoglio europeo a Cuba: l’accoglienza; Cuba, l'arrivo a L'Avana degli aiuti umanitari del convoglio europeo; L' arrivo degli aiuti umanitari a Cuba. Mimmo Lucano: Difendere la presenza dei medici cubani in Calabria (Irina Smirnova). L’ arrivo degli aiuti umanitari a Cuba. Mimmo Lucano: Difendere la presenza dei medici cubani in Calabria (Irina Smirnova)Mercoledì mattina, insieme alla luce, a L’Avana sono arrivate anche le oltre 5 tonnellate di aiuti umanitari trasportate dall’European Convoy to Cuba, la costola europea del convoglio Nuestra América, ... farodiroma.it Cuba, l'arrivo degli aiuti umanitari dall'Europa e dal Messico(LaPresse) Circa 650 delegati provenienti da 33 paesi e 120 organizzazioni hanno iniziato ad arrivare a Cuba venerdì nell’ambito di una carovana ... stream24.ilsole24ore.com CUBA CI INSEGNA IL VALORE DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA SANITÀ PUBBLICA. NOI NON DIMENTICHIAMO I TEMPI DEL COVID! Che emozione! Abbiamo visitato le strutture della sanità cubana, completamente gratuita per tutto il popolo, e dell'istituto Fi facebook #TG2000 - #Cuba e il pressing di #Trump. Economia al collasso, manca anche l’acqua #20marzo #TV2000 x.com