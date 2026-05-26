I vantaggi di noleggiare un pullman per spostamenti collettivi aziendali

Un'azienda ha noleggiato un pullman per spostamenti collettivi dei dipendenti. L’operazione mira a ridurre i costi di trasporto e migliorare la logistica interna. Il servizio è stato scelto per garantire maggiore puntualità e sicurezza durante gli spostamenti di gruppo. Non sono stati resi noti dettagli sui costi o sulla durata del contratto. La decisione si inserisce in una strategia di ottimizzazione delle risorse aziendali.

Può sembrare un paradosso, eppure nell’epoca della digitalizzazione la parola condivisione, intesa nel suo significato più autentico di “dividere, spartire insieme agli altri” (fonte: Vocabolario Treccani) sta risultando sempre più determinante. Qualcosa che ritroviamo anche in ambito aziendale, dove le soluzioni come il car pooling e più in generale quelle che interessano la sharing mobility stanno conoscendo una diffusione degna di nota. Quest’ultima si inserisce all’interno della cosiddetta sharing economy (in italiano economia della condivisione): un fenomeno che vede i trasferimenti da un posto all’altro – e dunque la stessa mobilità – improntati alla condivisione e alla sostenibilità: è a tutti gli effetti una base fondante della smart mobility. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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