Arriva Uber Boat | come funziona l’app per noleggiare barche nel Mar Mediterraneo

Dal prossimo anno, sarà disponibile Uber Boat, un nuovo servizio di noleggio barche che opererà nel Mar Mediterraneo. L’app consentirà agli utenti di prenotare imbarcazioni per spostamenti e escursioni, offrendo un modo alternativo per esplorare le coste. La piattaforma sarà accessibile tramite smartphone, permettendo di selezionare orari, tipi di imbarcazioni e punti di partenza. La novità mira a facilitare i viaggi e le attività di svago in mare.

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