Arriva Uber Boat | come funziona l’app per noleggiare barche nel Mar Mediterraneo

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal prossimo anno, sarà disponibile Uber Boat, un nuovo servizio di noleggio barche che opererà nel Mar Mediterraneo. L’app consentirà agli utenti di prenotare imbarcazioni per spostamenti e escursioni, offrendo un modo alternativo per esplorare le coste. La piattaforma sarà accessibile tramite smartphone, permettendo di selezionare orari, tipi di imbarcazioni e punti di partenza. La novità mira a facilitare i viaggi e le attività di svago in mare.

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A partire dalla prossima estate verrà lanciato Uber Boat, un servizio di noleggio barche che permetterà di andare alla scoperta del Mar Mediterraneo: ecco come funziona.🔗 Leggi su Fanpage.it

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