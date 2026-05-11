Arriva Uber Boat | come funziona l’app per noleggiare barche nel Mar Mediterraneo
Dal prossimo anno, sarà disponibile Uber Boat, un nuovo servizio di noleggio barche che opererà nel Mar Mediterraneo. L’app consentirà agli utenti di prenotare imbarcazioni per spostamenti e escursioni, offrendo un modo alternativo per esplorare le coste. La piattaforma sarà accessibile tramite smartphone, permettendo di selezionare orari, tipi di imbarcazioni e punti di partenza. La novità mira a facilitare i viaggi e le attività di svago in mare.
A partire dalla prossima estate verrà lanciato Uber Boat, un servizio di noleggio barche che permetterà di andare alla scoperta del Mar Mediterraneo: ecco come funziona.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Si parla di: Uber Boat arriva in Portogallo; La pioggia di meteore sarà visibile in Portogallo.
Salve ho fatto casino con i tap in e tap out (ingresso con una carta uscita con un’altra) e nell’uber boat ho proprio dimenticato di fare tap out. Sapete se posso risolvere e vedermi applicato il solo cap di 8,90? Grazie a chi saprà aiutarmi avendo pietà per una rin facebook
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