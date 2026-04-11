Ho venduto casa auto e molti beni per noleggiare un aereo privato e poter portare il mio cane con me È famiglia non potevo abbandonarla | la storia di Emily Gardner
Una donna ha venduto casa, auto e diversi beni per noleggiare un aereo privato e portare con sé il suo cane, considerato parte della famiglia. La decisione è stata motivata dal desiderio di non lasciarlo indietro, definendolo un membro della famiglia stessa. La storia è stata raccontata senza intenti emotivi o di spettacolarizzazione, evidenziando un gesto di forte legame affettivo.
Non è una scelta romantica, né una follia da social. È una scelta che significa riconoscere il proprio cane come un membro della famiglia. Emily Gardner, 38 anni, si è trovata davanti a un bivio alla fine del 2025, quando il marito, un ingegnere impegnato nella ricerca sul cambiamento climatico, ha accettato un lavoro a Monaco di Baviera. Trasferirsi significava anche affrontare un problema tutt’altro che secondario: come portare con sé Luna, il loro cane adottato tredici anni prima, oggi quattordicenne e mai salito su un aereo. Per Gardner, però, non c’era alternativa: “Ho adottato Luna da un rifugio quando aveva 7 mesi. Tredici anni dopo, non c’era alcun dubbio: sarebbe venuta con noi”, ha spiegato a People. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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