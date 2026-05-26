Il turismo emiliano-romagnolo cambia geografia e premia sempre di più città d’arte, mete culturali e destinazioni capaci di attrarre visitatori durante tutto l’anno. In questo scenario il territorio ferrarese cresce e consolida le proprie posizioni, pur senza tenere il ritmo delle province che stanno guidando il nuovo boom regionale. Nel 2025 la provincia di Ferrara registra un aumento delle presenze del 10,3% rispetto al 2019, facendo meglio della media regionale (+7,1%). Comacchio supera i 2,2 milioni di pernottamenti e si conferma settimo comune dell’Emilia-Romagna per presenze turistiche, mentre Ferrara città sfiora quota 549mila pernottamenti e supera i 278mila arrivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I turisti scelgono l’arte. Cresce Ferrara: più 10,3%. Comacchio ok, è settima

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