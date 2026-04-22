Sempre più turisti scelgono la provincia di Sondrio

Questa mattina nella sala del Consiglio della Provincia di Sondrio si è svolta una conferenza stampa durante la quale sono stati presentati i dati sul turismo in Valtellina del 2025. È stato anche affrontato il tema del periodo olimpico e delle sue possibili implicazioni per la zona. La riunione ha coinvolto diversi rappresentanti istituzionali e operatori del settore turistico locale.

Si è tenuta questa mattina, nella sala del Consiglio della Provincia di Sondrio, la conferenza stampa di presentazione dei dati sul turismo in Valtellina del 2025, oltre ad un focus dedicato al periodo olimpico. Tra i relatori Evaristo Pini, direttore di APF Valtellina e dirigente del settore.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Sempre più persone scelgono la SPA a San ValentinoSan Valentino non è più soltanto la festa dei fiori e delle cene a lume di candela. Farmaceutica, vola l’occupazione. E sempre più giovani scelgono la Pharma Academy(Adnkronos) – L'occupazione nel comparto farmaceutico italiano vola e spinge anche i giovani a optare sempre di più, dopo il diploma, per un futuro...