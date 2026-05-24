Prezzi dei voli più bassi ma cala la fiducia i turisti scelgono mete più vicine

Da quifinanza.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I prezzi dei voli sono scesi rispetto ai picchi degli ultimi anni, rendendo alcune destinazioni più accessibili. Tuttavia, la fiducia dei turisti si riduce e molti preferiscono mete più vicine. La diminuzione dei costi non ha portato a un aumento significativo delle prenotazioni. La tendenza è evidente: i viaggiatori optano per destinazioni a breve raggio, mantenendo una certa cautela negli acquisti.

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Flighright Volare verso alcune mete costa meno rispetto ai picchi raggiunti negli ultimi anni, ma non basta a rassicurare i viaggiatori. A pesare sulle scelte degli italiani e degli europei sono le incertezze legate a ritardi, cancellazioni e disservizi. Secondo una ricerca realizzata da Flightright insieme all’istituto OnePoll in Italia, Francia, Spagna e Germania, cresce la sfiducia nei confronti del trasporto aereo. Sempre più viaggiatori adottano strategie per limitare i rischi, scegliendo mete più vicine, aeroporti meno affollati e periodi considerati meno problematici. Il dato più significativo riguarda il cambio nelle abitudini di viaggio: il 51% degli italiani dichiara di valutare vacanze all’interno del territorio nazionale per evitare possibili complicazioni legate ai voli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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