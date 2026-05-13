La Via Francesca della Sambuca si estende tra Pistoia e Bologna, tracciando un percorso ricco di storia e natura. Si tratta di un itinerario che attraversa paesaggi di interesse ambientale e testimonianze di antiche origini. La strada rappresenta un patrimonio che, secondo le autorità, necessita di interventi per essere tutelato e valorizzato, sia dal punto di vista turistico che ambientale.

Da Pistoia a Bologna camminando la storia, sulla Via Francesca della Sambuca. Un patrimonio naturalistico e storico da difendere e valorizzare in nome delle sue antiche origini e del suo valore turistico e ambientale. Un atto necessario oggi più che mai, in un tempo in cui la natura è sempre più al centro del conoscere, vivere e apprezzare e il turismo lento piace sempre di più. Un "atto" appunto, che di là dal confine tira in ballo la politica. A chiedere di inserire la Via Francesca della Sambuca tra i cammini riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna è Marta Evangelisti, capogruppo FdI in consiglio regionale dell’Emilia Romagna che ha...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Francesca della Sambuca: "Un patrimonio da valorizzare"

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