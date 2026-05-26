I sotterranei di piazzale Loreto sono stati trovati pieni di stanze e corridoi abbandonati. Decine di persone senza fissa dimora e stranieri si radunano lì ogni notte. I residenti e i passanti segnalano di sentirsi insicuri a causa della presenza di queste persone e delle condizioni di degrado. La zona, di giorno, appare tranquilla, ma di notte si trasforma in un luogo di tensione. La polizia ha effettuato sopralluoghi senza interventi immediati.

Un labirinto di stanze e corridoi sotterranei dove decine di sbandati ed extracomunitari si raccolgono ogni notte, terrorizzando passanti e residenti. Questo quanto accade in piazzale Loreto, dove il progetto di riqualificazione datato 2021 e voluto da Palazzo Marino sembra essere finito su un binario morto, dopo che il Comune ha optato per un ridimensionamento del piano originario (LOC- Loreto Open Community) per favorire una maggiore presenza di aree verdi a scapito degli spazi commerciali. Nella mattinata di ieri Libero è entrato nel dedalo di ambienti sotterranei, un tempo sede del mezzanino della metropolitana e dei tanti negozi che ne facevano parte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I sotterranei della paura in piazzale Loreto: gli ex spazi commerciali in mano agli immigrati

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