In migliaia a sostegno della Flotilla da corso Monforte a piazzale Loreto

Ieri sera, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo che si è snodato tra corso Monforte e piazzale Loreto, manifestando solidarietà ai 175 attivisti coinvolti nella Flotilla diretta a Gaza. Tra i partecipanti c’erano cittadini che si sono uniti per esprimere vicinanza agli attivisti, di cui 23 italiani, fermati dalla Marina israeliana al largo dell’isola di Creta. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Alcune migliaia di persone hanno partecipato ieri sera a un corteo per esprimere solidarietà a distanza ai 175 attivisti (di cui 23 italiani) della Flotilla diretti a Gaza e fermati dalla Marina militare israeliana al largo dell’isola di Creta. Il tam tam sui social, partito nel primo pomeriggio di ieri, ha fatto sì che dalle 17 in avanti diverse centinaia di manifestanti si ritrovassero in corso Monforte, a due passi dalla sede della Prefettura: in strada bandiere della Palestina e di Emergency, di Avs e di Rifondazione comunista, del sindacato Usb e del collettivo Cambiare Rotta; al presidio hanno preso parte pure il capogruppo del Pd al Pirellone Pierfrancesco Majorino, il consigliere regionale Paolo Romano (protagonista della spedizione della Global Sumud Flotilla l’estate scorsa) e il segretario milanese dem Alessandro Capelli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In migliaia a sostegno della Flotilla da corso Monforte a piazzale Loreto Notizie correlate Leggi anche: Napoli, il corteo a sostegno della Flotilla: “Atto di pirateria da parte di Israele” Leggi anche: Scritta a Bologna: “Meloni attenta. A piazzale Loreto c’è ancora posto” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In migliaia a sostegno della Flotilla da corso Monforte a piazzale Loreto; Cortei pro-Flotilla: migliaia in piazza per chiedere la liberazione degli attivisti; In migliaia in piazza a Torino per la Global Sumud Flotilla, poi il corteo per la città: Siamo l'equipaggio di terra, blocchiamo tutto | Foto e video; Milano, migliaia in piazza per la Flotilla: Da Meloni parole inutili, serve mettere pressione politica. In migliaia a sostegno della Flotilla da corso Monforte a piazzale LoretoAlcune migliaia di persone hanno partecipato ieri sera a un corteo per esprimere solidarietà a distanza ai 175 attivisti ... ilgiorno.it Milano, il corteo a sostegno della Flotilla: «Le navi portano farmaci per i bimbi di Gaza. Israele fa pirateria»La protesta dopo che la marina israeliana ha intercettato 21 delle 58 imbarcazioni della diretta a Gaza, intervenendo a largo di Creta e dunque in acque internazionali ... milano.corriere.it L’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito israeliano rappresenta l’ennesima, gravissima violazione del diritto internazionale consumata sotto lo sguardo impassibile dell’Europa. In acque internazionali, a ovest di Creta — dunque in un’a - facebook.com facebook "Pretendiamo la liberazione immediata di tutti gli attivisti della #Flotilla sequestrati da Israele. L'Italia deve interrompere qualsiasi collaborazione con questo stato terrorista e genocida". @CollotMarta x.com