A Bologna è comparsa una scritta sul muro di uno stabile che recita: “Meloni attenta. A piazzale Loreto c’è ancora posto”. Accanto alla scritta è visibile anche una stella a cinque punte, simbolo che si associa storicamente alle Brigate. Non sono stati segnalati interventi immediati da parte delle forze dell’ordine. La scritta è visibile in un’area urbana molto frequentata.

“Meloni attenta. A piazzale Loreto c’è ancora posto”. Questa è la scritta choc comparsa nelle ultime ore a Bologna in via Scipione dal Ferro di Francesca Galici – Non c’è firma ma è stata inserita una stella a cinque punte: non è cerchiata, non ci sono riferimenti, ma questo simbolo è storicamente legato alle Brigate Rosse e, in generale, ai gruppi che si rifanno all’area dell’antifascismo militante o dell’estrema sinistra extraparlamentare. La stella simboleggia l’internazionalismo e la lotta armata contro lo Stato. In questo caso specifico, accostata al riferimento a Piazzale Loreto, serve a sottolineare la natura violenta e radicale del messaggio rivolto alla presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Scritta a Bologna: “Meloni attenta. A piazzale Loreto c’è ancora posto”

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