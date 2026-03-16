Brunson trascina i Knicks contro le riserve di Golden State Sacramento DeRozan show
Brunson guida i Knicks contro le riserve dei Golden State Warriors, mentre Sacramento si affida a DeRozan per una prestazione significativa. I Warriors, privi di sette dei loro otto principali marcatori, riescono comunque a prendere un vantaggio di 21 punti nel secondo quarto. La partita si svolge tra due squadre con formazioni ridotte e momenti di intensità, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sugli sviluppi successivi.
Ciò che resta dei Warriors (32-35) spaventa i Knicks (44-25) ma alla fine si deve arrendere. Senza sette dei suoi migliori otto marcatori la compagine californiana si presenta al Garden con un lineup che assomiglia a un club di G-League ma nel primo tempo mette alle corde gli svogliati Knicks, arrivando addirittura a un incredibile +21 nel secondo quarto. I sonnolenti padroni di casa non trovano risposte all’energia di Podziemski che gioca due quarti da All Star. Con l’andare dei minuti Brunson e compagni iniziano a ritrovare ritmo al tiro e soprattutto si mettono a giocare con un atteggiamento diverso. New York torna nel match negli ultimi minuti del primo tempo, arrivando all’intervallo al -9 per poi prendere possesso del match nella terza frazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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